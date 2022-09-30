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Аграрії залучили понад ₴62,5 мільярда «доступних кредитів»
09:34 30.09.2022 |
За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» 33 626 аграріїв цьогоріч залучили 62,509 мільйона гривень кредитів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що під посівну кампанію до 1 червня 2022 року було залучено 38, 551 мільйона гривень кредитів, із 1 червня по 29 вересня цього року залучено 23,958 мільйона гривень.
У десятку регіонів за обсягами кредитування за весь період увійшли: Київська (8,926 млрд грн), Вінницька (6,749 млрд грн), Кіровоградська (6,119 млрд грн), Дніпропетровська (4,111 млрд грн), Одеська (4,26 млрд грн), Львівська (3,556 млрд грн), Полтавська (3,496 млрд грн), Чернігівська (3,37 млрд грн), Волинська (3,317 млрд грн) та Хмельницька (3,188 млрд грн) області.
Найбільші обсяги кредитів надали: Райффайзен Банк (13,555 млрд грн), ПриватБанк (13,2 млрд грн) та Ощадбанк (10,44 млрд грн).
За програмою портфельних гарантій 80% видано 25,744 мільйона гривень кредитів.
За минулий тиждень 1 371 аграрій отримав кредитів на 1,25 млрд грн. Найбільше за минулий тиждень залучили сільгосптоваровиробники Київської - 318 млн грн, Дніпропетровської - 145 млн грн та Одеської областей - 123 млн грн.
Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
Як повідомляв Укрінформ, від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 47,88 тис. кредитів на загальну суму 141,37 млрд грн.
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