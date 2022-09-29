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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики вже погодило 30 заяв на отримання грантів для садівництва та тепличних господарств

18:34 29.09.2022 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України вже погодило 30 заяв на отримання грантів за програмами розвитку садівництва та тепличних господарств.

Про це сказав директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час брифінгу в Медіацентрі Укрінформ - Україна.

"Дозволяється отримати грант у розмірі 10 млн грн на закладання саду від 1 до 25 га, а також - до 7 млн грн для будівництва теплиці з орієнтовним розміром 2 га. Основна мета - це забезпечити занятість населення та продовольчу безпеку. Маємо 30 наказів міністра, якими надаються гранти суб'єктам господарювання на загальну суму 136 млн грн", - сказав він.

За словами Віштака, вже 8 підприємців звернулись до "Ощадбанку" для того, щоб отримати кошти на придбання необхідного матеріалу.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило програми безповоротних грантів для аграріїв, які були затверджені у червні 2022 року. Програми стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також тепличних господарств. Основана мета цих програм - підтримка суб'єктів підприємництва, агровиробників, створення робочих місць та забезпечення продовольчої безпеки.

Кабінет Міністрів 27 вересня вніс зміни до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.
 

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