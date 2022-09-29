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Заявки на участь у програмі підтримки від ЄС подали понад 17 тисяч аграріїв
18:30 29.09.2022 |
Через Державний аграрний реєстр подано 17,1 тис. заявок на участь у програмі, що фінансується коштом бюджетної підтримки Європейського Союзу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що за першим напрямом програми - субсидія на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення подали заявки 13 720 підприємців, за другим, дотація за утримання корів - 3 380.
Учасниками програми можуть бути тільки ті сільгоспвиробники, які зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям. Всього у реєстрі вже зареєстровано 38 тис. користувачів.
Як повідомляв Укрінформ, програма допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень (50 мільйонів євро) фінансується за рахунок бюджетної підтримки Євросоюзу та відповідає найкращим європейським практикам, зокрема поширеному у ЄС механізму виробничих грантів (Production Grant Scheme, PSG).
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