З українських портів вийшли ще чотири судна з зерном

У середу, 28 вересня, з портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшло чотири судна агропродукцією для країн Азії, Африки та Європи.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство інфраструктури повідомляє у Телеграмі.

«28 вересня з портів «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 4 судна. На їх борту 115 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи»,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед цих суден - MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 тис. тонн української пшениці для Бангладешу, та ALMERAY з 32,4 тис. тонн кукурудзи для Лівії.

За майже за два місяці роботи «зернового коридору» з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.