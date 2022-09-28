ООН створить офіс продовольчої організації ФАО в Україні - Мінекономіки

Кабінет Міністрів України погодив підписання договору між урядом країни і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) про створення на території країни проєктного офісу для надання їй технічної та гуманітарної допомоги в умовах російської військової агресії.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки України у вівторок, Кабмін 27 вересня уповноважив першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко підписати цю угоду.

"Україна давно та плідно співпрацює з ФАО - організацією, місією якої є боротьба з голодом у всьому світі. Наша держава була і залишається житницею Європи та світу, однак через війну, розв'язану Росією, допомога потрібна вже нам. ФАО надає її, зокрема, реалізуючи спільно з урядами країн-партнерів програми підтримки українських аграріїв", - наводить міністерство слова Свириденко в повідомленні.

Уточнюється, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну ФАО оновила план швидкого реагування для допомоги українським малим і середнім фермерам та агровиробникам. Станом на середину серпня організація надала екстрену допомогу у вигляді насіннєвого матеріалу та коштів для 80 тис. осіб у 13 областях України.

Крім того, ФАО та уряд України за фінансової підтримки Японії та Канади реалізує проєкти з відновлення елеваторних потужностей у країні, що воює, які передбачають постачання українським аграріям у 10 областях обладнання для навантаження та розвантаження зерна, модульних контейнерів для зберігання тощо.

За даними Мінекономіки, реалізація плану швидкого реагування та стратегії щодо нарощування елеваторних потужностей в Україні обійдеться ФАО та її партнерам сумарно у $180,4 млн.

"Ухвалення угоди та створення в Україні офісу ФАО дозволить підняти співробітництво на значно вищий рівень... Очікуємо тіснішої координації в питаннях зернового експорту. Україна й надалі допомагатиме країнам, де гостро стоїть питання продовольства. У перспективі співробітництво сприятиме зростанню українського експорту та досягненню нашої мети - створенню експортоорієнтованої економіки з високою доданою вартістю", - підсумувала Свириденко.

ФАО - установа ООН, що спеціалізується на забезпеченні продовольчої безпеки у світі, підвищенні рівня харчування та стандартів життя у її країнах-членах. До організації входять 194 країни, Україна приєдналася до неї у 2003 році.

