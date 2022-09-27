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АНАЛІТИКА

Із українських морських портів вийшли ще 9 суден із зерном

14:16 27.09.2022 |

Новини АПК

 

У вівторок, 27 вересня, з українських морських портів вийшло дев'ять суден, завантажених 345 тисячами тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що серед суден, відправлених 27 вересня, найбільшим є кейпсайз MARAN EXCELLENCE, який навантажений 115 тисячами тонн українських зернових. Також, у вівторок з порту вийшло судно NORD WIND з 27,3 тисячі тонн української пшениці для Тунісу.

Починаючи з 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 мільйона тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
 

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