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Україна закликає ЄС допомогти зробити «аварійні» маршрути для експорту зерна постійними
08:25 27.09.2022 |
Україна в понеділок закликала Європейський союз підтримати плани зробити екстрені шляхи експорту зерна постійними, інвестувавши як мінімум у п'ять прикордонних терміналів та трубопровід, яким надходитиме соняшникова олія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив колегам із ЄС та Європейської комісії, що Києву потрібна фінансова підтримка, щоб зменшити залежність від експорту у Чорному морі, який Росія раніше заблокувала.
Він зазначив, що Україна потребує допомоги, щоб збільшити свій парк вантажівок до 16 000 одиниць.
Мають бути збудовані п'ять прикордонних терміналів вартістю 25-30 мільйонів доларів кожен. Вартість трубопроводу олії буде залежати від його маршруту.
Сольський заявив, що морські перевезення є дешевшими, але для врожаю на заході України відстань до балтійських портів була не далі, ніж до Чорного моря, де Україна зіткнеться з "непередбачуваним сусідом" навіть після війни.
"Україні необхідні маршрути через дружні демократичні країни для підтримки бізнесу", - сказав він.
Комісар із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що попросить виконавчу владу ЄС оцінити способи фінансування таких ініціатив.
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