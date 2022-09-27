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АНАЛІТИКА

Україна закликає ЄС допомогти зробити «аварійні» маршрути для експорту зерна постійними

08:25 27.09.2022 |

Новини АПК

 

Україна в понеділок закликала Європейський союз підтримати плани зробити екстрені шляхи експорту зерна постійними, інвестувавши як мінімум у п'ять прикордонних терміналів та трубопровід, яким надходитиме соняшникова олія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив колегам із ЄС та Європейської комісії, що Києву потрібна фінансова підтримка, щоб зменшити залежність від експорту у Чорному морі, який Росія раніше заблокувала.

Він зазначив, що Україна потребує допомоги, щоб збільшити свій парк вантажівок до 16 000 одиниць.

Мають бути збудовані п'ять прикордонних терміналів вартістю 25-30 мільйонів доларів кожен. Вартість трубопроводу олії буде залежати від його маршруту.

Сольський заявив, що морські перевезення є дешевшими, але для врожаю на заході України відстань до балтійських портів була не далі, ніж до Чорного моря, де Україна зіткнеться з "непередбачуваним сусідом" навіть після війни.

"Україні необхідні маршрути через дружні демократичні країни для підтримки бізнесу", - сказав він.

Комісар із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що попросить виконавчу владу ЄС оцінити способи фінансування таких ініціатив.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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