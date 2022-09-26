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Експорт молочної продукції у серпні досяг рекорду за останні два роки
13:18 26.09.2022 |
В умовах війни в Україні активніше розвивається виробництво м'яса, переробка зернових культур, сфера альтернативних джерел енергії та експорт молочної продукції, який досяг рекордних показників за останні два роки.
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінгарополітики.
За словами чиновника, Україна поступово переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої.
"Форс-мажорний фактор війни прискорив нашу трансформацію. Дивлячись на результати роботи аграрного сектору за 7 місяців війни, ми бачимо, що вже точка неповернення в сировинну модель пройдена", - заявив Висоцький.
Це пояснюється тим, що аграрні виробники та фермери зрозуміли, що концентруватися на одній чи двох зернових олійних культурах є дуже ризикованим і має бути диференціація.
Також зростає експорт молочної продукції.
"За результатами серпня експорт молочної продукції показав рекордний показник за останні два роки. Подібне зростання очікується і надалі", - розповів заступник міністра.
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