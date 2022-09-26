Ініціатива «Сади Перемоги» запускає грантовий конкурс для аграріїв у громадах

Ініціатива «Сади Перемоги» запускає грантовий конкурс для українських громад на реалізацію ідей з розвитку сільського господарства та самозабезпечення продуктами харчування, переможці якого отримають до 250 тис. грн на втілення проєкту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що кошти гранту громади зможуть використати на техніку для обробки землі, на необхідні засоби для вирощування, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, впровадження новітніх технологій та інші заходи, що сприяють підвищенню продовольчої безпеки.

На конкурс можуть подаватися учасники із Сумської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Харківської, Полтавської, Львівської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Заявниками можуть бути органи місцевого самоврядування самостійно чи у співпраці з: іншими громадами; комунальними установами та НГО; малими та середніми фермерами, кооперативами тощо; асоціаціями та обʼєднаннями виробників с/г продукції.

Подача заявок учасників конкурсу відкрита до 30 листопада 2022 року.

Також зацікавлені громади зможуть отримати додаткову інформацію на навчальних вебінарах від організаторів. Тематичні навчання зі стратегування, розробки комплексного плану продовольчої безпеки, проєктного менеджменту та заповнення аплікаційної форми відбудуться у період з 5 жовтня до 15 листопада.

Конкурс реалізується у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства України, проекту «Супровід урядових реформ в Україні», АТ «Укргазвидобування» та БО «Благодійний Фонд «МХП-Громаді» з метою підвищення продовольчої безпеки громад, розвитку вирощування, переробки, зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції та підвищення зайнятості населення.

Як повідомляв Укрінформ, масштабна ініціатива "Сади Перемоги" була запущена в Україні у березні 2022 року для забезпечення країни харчовими продуктами. В рамках ініціативи надається консультаційна підтримка територіальним громадам та домогосподарствам, які займатимуться городництвом, зберіганням та переробкою продукції.