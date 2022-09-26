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З українських портів вийшов ще один «зерновий караван»
12:54 26.09.2022 |
У понеділок, 26 вересня, з портів "Одеса" та "Південний" вийшло чотири судна з агропродукцією для країн Азії та Європи.
Про це Міністерство інфраструктури повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«26 вересня в межах реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса» та «Південний» вийшли чотири судна з 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від причалів Одеського порту відійшли, зокрема, судна Mainland, New Faith, Usichem, а з порту «Південний» - Karterіa.
Згідно з даними Мінінфраструктури, від часу виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні, експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 222 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
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