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Ціни на пшеницю в одеських портах досі набагато нижчі за світові – експертка
15:52 23.09.2022 |
Ціни на пшеницю в одеських портах для постачальників зерна досі набагато нижчі, ніж на світових ринках.
Про це розповіла керуючий партнер агрохолдингу «ОССОЙО» Марія Сітак в інтерв'ю для Latifundist.com.
"Зокрема, в Одесі ціни на пшеницю зростають повільно і дуже далекі від цін світового ринку. Я пов'язую це з дорогою вартістю фрахту та великими ризиками, що беруть на себе перевізники та трейдери, які оперують у портах. Але поступово ситуація має покращуватись і постачальники зерна з часом зможуть побачити кращі ціни", - сказала вона.
При цьому, за словами Сітак, ціни на фрахт у розблокованих вітчизняних портах з початку роботи "зернових коридорів" зросли в два, а подекуди і в 2,5 раза.
Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Україна, Туреччина, росія і ООН підписали у Стамбулі Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
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