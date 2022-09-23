Ціни на пшеницю в одеських портах досі набагато нижчі за світові – експертка

Ціни на пшеницю в одеських портах для постачальників зерна досі набагато нижчі, ніж на світових ринках.

Про це розповіла керуючий партнер агрохолдингу «ОССОЙО» Марія Сітак в інтерв'ю для Latifundist.com.

"Зокрема, в Одесі ціни на пшеницю зростають повільно і дуже далекі від цін світового ринку. Я пов'язую це з дорогою вартістю фрахту та великими ризиками, що беруть на себе перевізники та трейдери, які оперують у портах. Але поступово ситуація має покращуватись і постачальники зерна з часом зможуть побачити кращі ціни", - сказала вона.

При цьому, за словами Сітак, ціни на фрахт у розблокованих вітчизняних портах з початку роботи "зернових коридорів" зросли в два, а подекуди і в 2,5 раза.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Україна, Туреччина, росія і ООН підписали у Стамбулі Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».