Із українських портів вийшли ще 11 суден зі збіжжям

Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» 23 вересня вийшли «зерновим коридором» одинадцять суден, завантажені українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"Сьогодні, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» відправились 11 суден. На їх борту 201 тис. тонн продовольства для країн Азії та Африки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з Одеського порту вийшов балкер ZEKO Y, з порту Чорноморськ - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а з порту «Південний» - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.

Згідно з даними Мінінфраструктури, від моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.