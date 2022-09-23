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АНАЛІТИКА

Із українських портів вийшли ще 11 суден зі збіжжям

10:32 23.09.2022 |

Новини АПК

 

Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» 23 вересня вийшли «зерновим коридором» одинадцять суден, завантажені українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"Сьогодні, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» відправились 11 суден. На їх борту 201 тис. тонн продовольства для країн Азії та Африки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з Одеського порту вийшов балкер ZEKO Y, з порту Чорноморськ - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а з порту «Південний» - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.

Згідно з даними Мінінфраструктури, від моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
 

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