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Із українських портів вийшли ще 11 суден зі збіжжям
10:32 23.09.2022 |
Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» 23 вересня вийшли «зерновим коридором» одинадцять суден, завантажені українською агропродукцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
"Сьогодні, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» відправились 11 суден. На їх борту 201 тис. тонн продовольства для країн Азії та Африки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з Одеського порту вийшов балкер ZEKO Y, з порту Чорноморськ - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а з порту «Південний» - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.
Згідно з даними Мінінфраструктури, від моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 4,58 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшли 203 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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