З українських портів вже вийшли 192 судна зі збіжжям

Зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН балкер BC VANESSA з 30 тис. тонн пшениці на борту вийшов у четвер з Одеського морського торговельного порту, судно прямує до Афганістану.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українськi Новини.

"Балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи. BC VANESSA - це одне з 7 суден, які сьогодні вивезли з портів Великої Одеси 107,5 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Зі старту реалізації «зернової ініціативи» з українських портів вирушили 192 судна", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку роботи "зернового коридору" експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 вересня Зафрахтоване ООН судно з зерном для Ефіопії вирушило з морпорту "Чорноморськ".

5 серпня з морських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським зерном.