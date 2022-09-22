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АНАЛІТИКА

Україна знизила експорт зерна на 43,2% до 6,9 млн тонн з початку 2022/2023

11:00 22.09.2022 |

Новини АПК

 

Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 - червень 2023) станом на 21 серпня становлять 6,878 млн тонн, що на 43,2%, або на 5,237 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українські Новини.

Вже експортовано 2 301 тис. тонн пшениці, 598 тис. тонн ячменю та 3 953 тис. тонн кукурудзи.

При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур на 35,2%, або на 11,2 тис. тонн, до 20,6 тис. тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна, враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, очікує на отримання від цьогорічного експорту зернових щонайменше 20 млрд доларів.

5 серпня з морських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським зерном.

Фактичні обсяги експорту Україною зерна за підсумками 2021/2022 маркетингового року (липень 2021 - червень 2022) становили 48,508 млн тонн, що на 8,5%, або на 3,79 млн тонн більше, ніж минулого маркетингового року.
За матеріалами: Українські Новини
 

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