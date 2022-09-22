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Мінагрополітики оновило вимоги до якості молока й молочних продуктів
23:01 21.09.2022 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України внесло зміни до переліку вимог до безпеки та якості молока та молочних продуктів, серед основних новацій - запровадження системи простежуваності результатів лабораторних досліджень такої продукції та обміну даними про неї.
Як повідомляє прерсслужба Мінагрополітики, ці зміни мають наблизити молочний сектор України до вимог європейського законодавства.
"В першу чергу йдеться про удосконалення заходів щодо належної виробничої практики виробництва та обігу молока, що передбачають запровадження прозорої системи та простежуваності ведення записів та обміну даними про результати лабораторних досліджень (випробувань) з використанням інформаційно-комунікаційної системи компетентного органу. Це, у свою чергу, дозволить операторам ринку молока та молочних продуктів своєчасно та неупереджено виконувати вимоги статті 40 закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", - йдеться у повідомленні.
Також запроваджуються чіткі механізми щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань), зокрема:
* визначаються методи, в тому числі референс-методи для перевірки відповідності молока та молочної продукції затвердженим критеріям;
* встановлюється мінімальна періодичність досліджень на виявлення залишків ветеринарних препаратів та інгібіторів, щодо вмісту яких встановлено законодавчі обмеження та/або у кількості, що перевищує максимально допустимі рівні.
Крім того, деталізуються вимоги та критерії придатності молока, яке може використовуватися для споживання людиною, та поводження з молоком, яке не відповідає вимогам цього наказу.
Зазначені зміни, затверджені наказом Мінагрополітики від 22 серпня 2022 року №595, набирають чинності з дня його офіційного опублікування, що заплановане попередньо на 30 вересня 2022 року.
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