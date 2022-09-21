Молоко в Україні продовжує дорожчати

Середня закупівельна ціна на молоко станом на 15 вересня зросла на 2 копійки - до 10,24 грн/кг, без урахування ПДВ.

Як передає Укрінформ, про це розповіла аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька, повідомляє пресслужба АВМ.

Зазначається, що за перші два тижні вересня ціна на молоко екстра ґатунку зросла на 3 копійки - до 10,82 грн/кг, без урахування ПДВ. вищого ґатунку - до 10,15 грн/кг (+2 копійки). Ціна на молоко першого ґатунку залишилась без змін - 9,75 грн. Середньозважена ціна трьох ґатунків піднялася на 2 коп. - до 10,24 грн/кг.

Лінецька додала, що на ринок продовжують тиснути такі фактори, як підвищений попит зі сторони переробників на фоні сезонного скорочення виробництва молока, зростання цін на газ та подальше просідання гривні.

За приблизними підрахунками асоціації виробництво молока за вісім місяців поточного року скоротилося на 15,1% - до 5126,4 тис. т. Промислові господарства забезпечили 1,7 млн т молока, що на 7,1% менше, ніж торік, а присадибний сектор - 3,4 млн т (-18,6%). При цьому, близько третини промислового молока (майже 525 тис. т.) і третини промислового стада корів (майже 123 тис. корів), згідно з попередніми розрахунками Держстату, припадає на регіони, де проходили бойові дії.

Водночас попит на вітчизняні молочні продукти на експорт залишається досить високим. Відновлення поставок до Китаю суттєво вплинуло, зокрема, на продажі молочної сироватки, що в короткостроковій перспективі буде підтримувати ринок на фоні активності сироварів.

Різке зростання цін на газ (+38% за два місяці) також впливатиме на собівартість виробництва молочних продуктів.

В АВМ зауважують, що в короткостроковій перспективі ціни на молоко та молочні продукти можуть поступово зростати. Темпи приросту будуть залежати від активності імпортних ринків.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними АВМ у другій половині серпня ціни на молокосировину в Україні збільшилися в середньому на 10 коп. за кілограм.