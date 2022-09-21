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Із одеських портів вийшло ще 8 суден з українською агропродукцією
11:41 21.09.2022 |
У середу, 21 вересня, у межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 8 суден з 170,3 тис. тонн агропродукції у напрямку країн Азії та Європи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Так, від причалів Одеського порту відійшли балкери DS Manatee, SeaInspiration, Nizar, з порту Чорноморська - Swimmer, Cenk M, а з порту "Південний" - MedIsland, BrightStar, Leonora Victory.
У Мінінфраструктури додали, що із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції.
Загаломіз українських портів вийшли 185 суден з продовольство до країн Азії, Європи та Африки.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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