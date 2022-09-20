З України «зерновими коридорами» вийшли ще 8 суден

З українських портів зерновими коридорами сьогодні вирушили вісім суден із зерном.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міноборони Туреччини у Твіттері.

«Відвантаження зерна триває безпечно як і планувалося. Сьогодні з українських портів вирушили 8 суден із вантажем зерна», - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, зайшов до порту «Одеса» під завантаження 30 тис. тонн пшениці.