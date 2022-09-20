В Україні очікують врожай зернових та олійних культур до 67 мільйонів тонн

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 мільйонів тонн.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час пресконференції в Медіа Центрі Україна - Укрінформ.

"Ми очікуємо цього року врожай зернових та олійних культур близько 67 мільйонів тонн. Звісно, це не рекорд. У нас рекордний був минулий рік. Але це один з п'яти кращих показників за 30 років", - зазначив він.

За словами Висоцького, у міністерстві прогнозують, що врожай зернових та зернобобових культур цього року становитиме приблизно 50-52 мільйонів тонн та олійних - 15-17 мільйонів тонн.

Заступник міністра зауважив, що у 2022 році в Україні було засіяно 80% від площ минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на середину вересня сільськогосподарські виробники зібрали 26 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.