Із українських портів вийшли «зерновим коридором» ще шість суден зі збіжжям

Вранці 19 вересня із українських портів вийшли у рейси «зерновим коридором» ще шість суден з агропродукцією.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твіттері, передає Укрінформ.

«У межах відвантаження зерна з портів України вирушили ще шість запланованих на сьогодні суден», - йдеться у повідомленні.

Станом на 18 вересня з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 мільйона тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

22 липня Україна, Туреччина, росія та ООН підписали у Стамбулі Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Зернова угода розрахована на 120 днів і термін її дії невдовзі завершується, але Туреччина, підтримувана ООН, налаштована на її продовження.