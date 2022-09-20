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АНАЛІТИКА

Із українських портів вийшли «зерновим коридором» ще шість суден зі збіжжям

11:34 19.09.2022 |

Новини АПК

 

Вранці 19 вересня із українських портів вийшли у рейси «зерновим коридором» ще шість суден з агропродукцією.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твіттері, передає Укрінформ.

«У межах відвантаження зерна з портів України вирушили ще шість запланованих на сьогодні суден», - йдеться у повідомленні.

Станом на 18 вересня з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 мільйона тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

22 липня Україна, Туреччина, росія та ООН підписали у Стамбулі Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Зернова угода розрахована на 120 днів і термін її дії невдовзі завершується, але Туреччина, підтримувана ООН, налаштована на її продовження.
 

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