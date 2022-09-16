Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрії вже намолотили 26 мільйонів тонн зерна

15:32 16.09.2022 |

Новини АПК

 

В Україні станом на середину вересня сільськогосподарські виробники зібрали 26 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Станом на середину вересня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 млн 770 тис га (61%) при врожайності 38,4 ц/га, намолочено 26 млн тонн зерна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже зібрано: 19,2 млн т. пшениці при врожайності 41,0 ц/га зі 4,7 млн га (99% посівних площ), 5,5 млн т. ячменю при врожайності 34,7 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ) та 250,7 тис. т. гороху при врожайності 22,9 ц/га зі 109,4 тис. га (98% площ).

Крім цього аграрії вже зібрали: зернової кукурудзи - 63,7 тис. т. (врожайність 52,3 ц/га) зі 12,2 тис. га (0,3% посівних площ), гречки - 58,5 тис. т. (врожайність 14,4 ц/га) зі 40,5 тис. га (34% площ) та проса - 58,6 тис. тонн (врожайність 22,7 ц/га) з 25,9 тис. га (58%).

Також, в Україні триває збір соняшника та сої. Соняшник аграрії зібрали на площі 478 тис. га, (10% посівних площ) та намолотили 924 тис. тонн насіння при врожайності 19,3 ц/га. Збір сої проведено на площі 71,5 тис. га (5% площ) і намолочено 172 тис. тонн при врожайності 24,1 ц/га.

Збирання ріпаку завершено - на площі 1 млн 92 тис. г (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га.

Станом на середину вересня в Україні вже накопано 334 тис тонн цукрових буряків при врожайності 537 ц/га зі 6,2 тис. га (3,5% посівних площ).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2022 році в Україні буде зібрано 65-67 млн т. зерна.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4607
  0,0530
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2225  0,04 0,10 41,2968  0,02 0,04
EUR 39,9839  0,02 0,06 41,1825  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес