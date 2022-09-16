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Аграрії вже намолотили 26 мільйонів тонн зерна
15:32 16.09.2022 |
В Україні станом на середину вересня сільськогосподарські виробники зібрали 26 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Станом на середину вересня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 млн 770 тис га (61%) при врожайності 38,4 ц/га, намолочено 26 млн тонн зерна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже зібрано: 19,2 млн т. пшениці при врожайності 41,0 ц/га зі 4,7 млн га (99% посівних площ), 5,5 млн т. ячменю при врожайності 34,7 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ) та 250,7 тис. т. гороху при врожайності 22,9 ц/га зі 109,4 тис. га (98% площ).
Крім цього аграрії вже зібрали: зернової кукурудзи - 63,7 тис. т. (врожайність 52,3 ц/га) зі 12,2 тис. га (0,3% посівних площ), гречки - 58,5 тис. т. (врожайність 14,4 ц/га) зі 40,5 тис. га (34% площ) та проса - 58,6 тис. тонн (врожайність 22,7 ц/га) з 25,9 тис. га (58%).
Також, в Україні триває збір соняшника та сої. Соняшник аграрії зібрали на площі 478 тис. га, (10% посівних площ) та намолотили 924 тис. тонн насіння при врожайності 19,3 ц/га. Збір сої проведено на площі 71,5 тис. га (5% площ) і намолочено 172 тис. тонн при врожайності 24,1 ц/га.
Збирання ріпаку завершено - на площі 1 млн 92 тис. г (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га.
Станом на середину вересня в Україні вже накопано 334 тис тонн цукрових буряків при врожайності 537 ц/га зі 6,2 тис. га (3,5% посівних площ).
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2022 році в Україні буде зібрано 65-67 млн т. зерна.
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