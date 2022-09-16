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АНАЛІТИКА

6,6 тис. аграріїв подали заявку на участь у програмі держпідтримки, - Мінагрополітики

11:30 16.09.2022 |

Новини АПК

 

6 554 аграрія подали заявку на участь у програмі державної підтримки через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

"Кількість заявок за програмою бюджетної підтримки через Державний аграрний реєстр подвоїлася за останній тиждень. Наразі 6 554 аграрія вже є учасниками програми, що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу. За першим напрямом програми - субсидія на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення - подали заявки 5 569 виробників сільськогосподарської продукції, за другим - дотація за утримання корів - 985 аграріїв. Аграрії активно реєструються у ДАР, за останню добу їх кількість зросла на 2 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині на платформі вже зареєструвалися 17 тис. аграріїв.

"Учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, котрі зареєстровані у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям. Адже розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через ДАР. За умовами програми, безповоротну допомогу можуть отримати аграрії, які мають від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Перші можуть отримати - 3 100 гривень на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення, але не більше 372 тис. гривень. Другі - 5 300 гривень на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, але не більше 530 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Граничний строк подачі заявок на участь у програмі за обома напрямами - 15 листопада 2022 року.

Як повідомляли Українськi Новини, у серпні Міністерство аграрної політики та продовольства запустило онлайн-платформу "Державний аграрний реєстр" .
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: кредит
 

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