Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії матимуть доступ до бази даних про ринки AgroChart

11:11 16.09.2022 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало Меморандум про співробітництво з однією з найбільших у світі баз даних AgroChart, яка містить інформацію щодо цін та статистики аграрних ринків від 1970 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що сторони домовились про подальшу співпрацю з метою забезпечення сільськогосподарських виробників актуальною інформацією про кон'юнктуру українського ринку, оцінки експортних можливостей, та відстеження змін, що впливають на експорт та імпорт сільськогосподарської продукції України.

"Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечувати наших аграріїв достовірною інформацією щодо функціонування ринків зернових, олійних і кормових інгредієнтів, актуальною аналітикою експортної пропозиції та імпортного попиту в розрізі країн, цінами тощо. Все це допоможе їм з прийняттям виважених рішень", - пояснив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Він зауважив, що, можливо, базу даних буде інтегровано з Державним аграрним реєстром.

Як повідомлялося, AgroChart дає можливість відстежити поточні та історичні ф'ючерсні та фізичні ціни, а також результати останніх тендерів на зернові, олійні та кормові інгредієнти.

Крім цього, база даних має статистичний розділ останніх звітів Міністерства сільського господарства США та наших прогнозів балансу експортної пропозиції та імпортного попиту по країнам. Зокрема, можна знайти інформацію про виробництво, експорт, імпорт, споживання, запаси в динаміці за останні 10 років для таких товарів, як кукурудза, пшениця, ячмінь, сорго, овес, жито, просо, соя, ріпак, копра, пальмові ядра, арахіс, соняшник, соняшникова олія, соєва олія, ріпакова олія, кокосова олія, пальмоядрова олія, пальмова олія, арахісова олія, оливкова олія, шрот соняшниковий, соєвий шрот, ріпаковий шрот, бавовняний шрот, арахісовий шрот, рибне борошно.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5137
  0,0293
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2225  0,04 0,10 41,2968  0,02 0,04
EUR 39,9839  0,02 0,06 41,1825  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес