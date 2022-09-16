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Українські аграрії матимуть доступ до бази даних про ринки AgroChart
11:11 16.09.2022 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало Меморандум про співробітництво з однією з найбільших у світі баз даних AgroChart, яка містить інформацію щодо цін та статистики аграрних ринків від 1970 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що сторони домовились про подальшу співпрацю з метою забезпечення сільськогосподарських виробників актуальною інформацією про кон'юнктуру українського ринку, оцінки експортних можливостей, та відстеження змін, що впливають на експорт та імпорт сільськогосподарської продукції України.
"Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечувати наших аграріїв достовірною інформацією щодо функціонування ринків зернових, олійних і кормових інгредієнтів, актуальною аналітикою експортної пропозиції та імпортного попиту в розрізі країн, цінами тощо. Все це допоможе їм з прийняттям виважених рішень", - пояснив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
Він зауважив, що, можливо, базу даних буде інтегровано з Державним аграрним реєстром.
Як повідомлялося, AgroChart дає можливість відстежити поточні та історичні ф'ючерсні та фізичні ціни, а також результати останніх тендерів на зернові, олійні та кормові інгредієнти.
Крім цього, база даних має статистичний розділ останніх звітів Міністерства сільського господарства США та наших прогнозів балансу експортної пропозиції та імпортного попиту по країнам. Зокрема, можна знайти інформацію про виробництво, експорт, імпорт, споживання, запаси в динаміці за останні 10 років для таких товарів, як кукурудза, пшениця, ячмінь, сорго, овес, жито, просо, соя, ріпак, копра, пальмові ядра, арахіс, соняшник, соняшникова олія, соєва олія, ріпакова олія, кокосова олія, пальмоядрова олія, пальмова олія, арахісова олія, оливкова олія, шрот соняшниковий, соєвий шрот, ріпаковий шрот, бавовняний шрот, арахісовий шрот, рибне борошно.
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