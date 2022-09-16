Із портів Одещини вийшли «зерновим коридором» іще п'ять суден

Із українських портів сьогодні, 16 вересня, вийшли «зерновим коридором» ще п'ять суден з агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твітері.

«Станом на сьогодні з українських портів вийшло 5 суден», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвантаження зерна триває в плановому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії угоди між Україною, Туреччиною, росією та ООН щодо транспортування зерна з України експортовано понад 3,1 млн тонн агропродукції.