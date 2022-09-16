Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Із портів Одещини вийшли «зерновим коридором» іще п'ять суден

11:06 16.09.2022 |

Новини АПК

 

Із українських портів сьогодні, 16 вересня, вийшли «зерновим коридором» ще п'ять суден з агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твітері.

«Станом на сьогодні з українських портів вийшло 5 суден», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвантаження зерна триває в плановому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії угоди між Україною, Туреччиною, росією та ООН щодо транспортування зерна з України експортовано понад 3,1 млн тонн агропродукції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5137
  0,0293
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2225  0,04 0,10 41,2968  0,02 0,04
EUR 39,9839  0,02 0,06 41,1825  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес