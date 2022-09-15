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АНАЛІТИКА

Із одеських портів виходять ще 11 суден з українським продовольством

11:07 15.09.2022 |

Новини АПК

 

У четвер, 15 вересня, у межах "зернової ініціативи" із портів Великої Одеси заплановано вихід 11 суден.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

На їх борту завантажено 240 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зазначається, що дев'ять суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, ще два балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний".

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства.

Усього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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