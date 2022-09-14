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З українських портів експортували вже 3,1 мільйона тонн зерна
18:06 14.09.2022 |
Від початку дії угоди між Україною, Туреччиною, росією та ООН щодо транспортування зерна з України експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.
"За 1,5 місяця роботи «зернового коридору» через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції", - йдеться у повідомленні.
Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
У середу, 14 вересня, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 5 суден зі 153 тис. тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.
Як повідомляв Укрінформ, У Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина, росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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