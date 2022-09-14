З портів України вийшли ще п'ять суден зі збіжжям

З українських портів зерновими коридорами у середу вирушили ще п'ять суден зі збіжжям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у Твіттері.

«У рамках відвантаження зерна станом на ранок з українських портів вирушили ще 5 суден», - повідомляє міністерство.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії угоди між Україною, Туреччиною, росією та ООН щодо транспортування зерна з України загалом здійснено 129 рейсів, завантажених 2,9 млн тонн зерна.