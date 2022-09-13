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АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США збільшив прогноз урожаю пшениці в Україні на 5,1%

12:09 13.09.2022 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США збільшило прогноз урожаю пшениці в Україні на 5,1%, або на 1 млн тонн до 20,5 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році (липень 2022 - червень 2023).

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), передають Українськi Новини.

"Згідно з оновленими прогнозами USDA, в 2022/23 МР показники України щодо виробництва пшениці збільшуються на 1 млн т до 20,5 млн т, а експорт пшениці залишається без змін - 11 млн т. Щодо кукурудзи, то показники виробництва Україною збільшено на 1,5 млн т до 31,5 млн т, а експорт - на 0,5 млн т до 13,0 млн т", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, оновлений світовий прогноз пшениці на 2022/23 МР передбачає збільшення обсягів виробництва, зростання споживання, обсягів

"Прогноз світового виробництва пшениці в 2022/23 МР збільшено на 4,3 млн т до 783,9 млн т. Це відбулося переважно за рахунок зростання обсягів виробництва в Росії (+3 млн т до 91 млн т) та Україні (+1 млн т до 20,5 млн т). Показники Росії очікуються рекордними", - йдеться в повідомленні.

Прогнозовані обсяги світової торгівлі пшеницею майже не змінилися та зросли лише на 0,2 млн тонн до 208,9 млн тонн, при цьому, прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці зросли на 1,2 млн тонн до 268,6 млн тонн.

"По світовому виробництву кукурудзи очікується скорочення на 7 млн т до 1 172,6 млн т. Передбачається, що скорочення виробництва кукурудзи відбудеться за рахунок США (-10,5 млн т до 354,2 млн т), країн ЄС (-1,2 млн т до 58,8 млн т). Частково таке падіння буде компенсуватися більшими обсягами виробництва Китаєм (+3 млн т до 274 млн т), Україною (+1,5 млн т до 31,5 млн т) та Канадою (+0,5 млн т до 14,5 млн т)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, прогнозовані світові кінцеві запаси кукурудзи в 2022/23 МР зменшились на 2,2 млн тонн до 304,5 млн тонн.

Як повідомляли Українськi Новини, Українська зернова асоціація знизила поточний прогноз урожаю зернових та олійних культур у поточному році на 7,1%, або на 4,9 млн тонн, до 64,5 млн тонн порівняно з липневим прогнозом.

Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 65-67 млн тонн у 2022 році.

Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.
За матеріалами: Українські Новини
 

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