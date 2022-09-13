Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю - ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив вийти у вівторок із портів України семи суднам із кукурудзою та пшеницею в рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід семи суден, які перевозять загалом 213 243 тонни зерна та інших продуктів АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Captain Dimitrios (65 тис. тонн кукурудзи), Super Saka (29 тис. тонн пшениці та 21 тис. тонн кукурудзи), Fanaria (18 тис. тонн пшениці) попрямують до Іспанії. Судна Propus (8,5 тис. тонн кукурудзи), Ata Ocean (6,3 тис. тонн соняшникової олії) та Greifswald (492 тонни кукурудзи) планують вирушити до Туреччини. Крім цього, судно Yada Team доставить до Ізраїлю 64951 тонну кукурудзи.

"Станом на 12 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 721 168 тонн. Загалом на цей час було дозволено рух 269 суден - 147, що прибувають в українські порти і 122 з них", - наголошується у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.

