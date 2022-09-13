Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю - ООН
09:23 13.09.2022 |
Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив вийти у вівторок із портів України семи суднам із кукурудзою та пшеницею в рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.
"СКЦ санкціонував вихід семи суден, які перевозять загалом 213 243 тонни зерна та інших продуктів АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
В ООН уточнили, що судна Captain Dimitrios (65 тис. тонн кукурудзи), Super Saka (29 тис. тонн пшениці та 21 тис. тонн кукурудзи), Fanaria (18 тис. тонн пшениці) попрямують до Іспанії. Судна Propus (8,5 тис. тонн кукурудзи), Ata Ocean (6,3 тис. тонн соняшникової олії) та Greifswald (492 тонни кукурудзи) планують вирушити до Туреччини. Крім цього, судно Yada Team доставить до Ізраїлю 64951 тонну кукурудзи.
"Станом на 12 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 721 168 тонн. Загалом на цей час було дозволено рух 269 суден - 147, що прибувають в українські порти і 122 з них", - наголошується у повідомленні.
У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
ТОП-НОВИНИ
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» завершив реструктуризацію одного з випусків євробондів
|Аналітики Morgan Stanley та UBS знизили прогнози щодо цін на нафту
|Мінсільгосп США збільшив прогноз урожаю пшениці в Україні на 5,1%
|Аптеки отримали 1,5 мільярда на відшкодування за «Доступні ліки» із початку року
|Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в серпні 2022 року
|Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 56,8 млрд грн перевищують запозичення - депозитарій НБУ
Бізнес
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи