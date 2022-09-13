Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю - ООН

09:23 13.09.2022 |

Новини АПК

 

Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив вийти у вівторок із портів України семи суднам із кукурудзою та пшеницею в рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід семи суден, які перевозять загалом 213 243 тонни зерна та інших продуктів АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Captain Dimitrios (65 тис. тонн кукурудзи), Super Saka (29 тис. тонн пшениці та 21 тис. тонн кукурудзи), Fanaria (18 тис. тонн пшениці) попрямують до Іспанії. Судна Propus (8,5 тис. тонн кукурудзи), Ata Ocean (6,3 тис. тонн соняшникової олії) та Greifswald (492 тонни кукурудзи) планують вирушити до Туреччини. Крім цього, судно Yada Team доставить до Ізраїлю 64951 тонну кукурудзи.

"Станом на 12 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 721 168 тонн. Загалом на цей час було дозволено рух 269 суден - 147, що прибувають в українські порти і 122 з них", - наголошується у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0970
  0,3858
 1,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2177  0,21 0,53 41,2116  0,08 0,19
EUR 40,2039  0,09 0,22 41,4294  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес