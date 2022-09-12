Аграрії можуть на третину скоротити посіви озимих

Сільгоспвиробники прогнозують зниження площ під посіви озимих культур на 30% через проблеми з реалізацією зерна, а також низькими закупівельними цінами на агропродукцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада.

«Очікується зниження площ під озиминою не менше як на 30%. Головні причини, які спонукають сільгоспвиробників скорочувати посівні площі, - це висока вартість мінеральних добрив, проблеми з реалізацією зерна, а також занадто низькі закупівельні ціни на агропродукцію», - йдеться в повідомленні.

Раніше ВАР звернулася до міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського з проханням допомогти зберегти зерно, яке перебуває під загрозою знищення у прифронтових зонах, та вивезти його на безпечну територію.

Як повідомлялося, відповідно до угоди, підписаної 22 липня Україною, Туреччиною, рф та ООН, три українські порти було розблоковано для перевезення зерна, призначеного на експорт.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.