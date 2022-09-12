Із одеських портів вийшло ще 9 суден з українським зерном

У понеділок, 12 вересня, в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 9 суден із 163,8 тис. тонн агропродукції.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, вони прямують до країн Азії та Європи.

Також сьогодні порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією.

Станом на 10-ту ранку 6 суден пришвартовано біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) та порту "Південний" (3).

Загалом, із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".