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АНАЛІТИКА

Зернові каравани: через сильні дощі суховантажі не змогли вийти в море

08:30 12.09.2022 |

Новини АПК

 

Дощова погода завадила завантаженню та виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.

Десяток суден, що стоять на дальньому рейді Одеси - PAULINE, KAFKAMETLER, GLORY DINA, CPT.AHMAD, ANNABELLA, DERG, ATA OCEAN, INCE AKDENIZ, EIDER S та HORUS прибули до нас учора і через негоду також не змогли зайти до портів.

Цікаво, що багато хто з цих судів вже повторно прийшов за українським продовольством.

Також на підході до одеської зони формування ще один караван із п'яти суден, що прибуває від гирла Дунаю. Це суховантажі NORAH, IKARIA ANGEL, TAMREY S, ASTRA CENTAURUS та CS CIHAN.
За матеріалами: Думська
 

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