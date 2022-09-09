У Франції просять ЄС не продовжувати скасування мит для України через різкий стрибок імпорту курятини

Французькі птахівники просять не продовжувати тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари, оскільки це призвело до стрибка імпорту м'яса птиці.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У червні ЄС у рамках допомоги економіці України скасував тарифи та призупинив квоти на українську сільгосппродукцію, у тому числі на 70 000 тонн українського птаха на рік. Термін дії цих заходів спливає у червні 2023 року.

Імпорт курятини з України до ЄС зріс на 54% у річному вирахуванні у другому кварталі до приблизно 52 000 тонн, повідомила у середу французька птахівницька група Anvol, прогнозуючи загальний обсяг на 2022 рік на рівні від 130 000 до 180 000 тонн.

Дані ЄС показують, що Україна була третім за величиною джерелом імпорту м'яса птиці до ЄС після Бразилії та Таїланду у перші шість місяців до ослаблення обмежень.

За даними Anvol, імпорт української курятини до Франції, другого за величиною виробника м'яса птиці у Європейському союзі, зріс у другому кварталі на 181%.

"Нас обдурили. Ми готові допомагати українським фермерам, але ми не хочемо допомагати лише одній компанії", - заявив журналістам заступник голови Anvol Жіль Оттепен.

Митні пільги для українських товарів діють протягом одного року, але Європейська комісія заявила, що може повторно запровадити мита, якщо виробники в ЄС зіштовхнуться із серйозними труднощами.

Єврокомісія, яка займається торговельною політикою ЄС, заявила в п'ятницю, що Україна запросила продовження повної лібералізації торгівлі до 2024 року, проте рішення ще не ухвалене.

Оттепен мав на увазі стрибок імпорту від "Миронівського хлібопродукту", найбільшого в Україні виробника та експортера м'яса птиці.

У заяві для Reuters компанія заявила, що зростання експорту до ЄС було пов'язане з війною в Україні, яка не дозволила МХП отримати доступ до своїх традиційних ринків на Близькому Сході та Африці.

"Дуже важливо, щоб МХП та аналогічні стратегічно важливі компанії з України залишалися у бізнесі, незважаючи на надзвичайні виклики та руйнівну війну. Це основна причина того, що тарифи в ЄС тимчасово скасували", - сказав Джон Річ, виконавчий голова МХП.

У червні МХП заявила, що її потужності з виробництва м'яса птиці скоротилися до 80-85% нормального рівня через війну, і не може дати фінансові прогнози на рік.

На додаток до дешевшої продукції з України, попит на імпортну курятину у Франції також зріс через падіння місцевого виробництва після того, як виробникам довелося забити понад 19 мільйонів птахів через пташиний грип у країні.

За даними Anvol, імпорт курятини з Бразилії до Франції також зріс у другому кварталі на 122%. Конкуренція з боку збільшення імпорту також виникає, оскільки сектор уже страждає від різкого зростання витрат через високі ціни на зерно та стрімке зростання цін на енергоносії.

У Європі вже не вперше лунають заклики щодо обмежень на українську курятину. Угорщина у 2020 році закликала ЄС переглянути умови імпорту продукції птахівництва з третіх країн через зменшення споживання внаслідок епідемії коронавірусу.

А за два роки до того в ЄС лунали звинувачення на адресу МХП про винайдений українською компанією спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС