Фінансові новини
- |
- 09.09.22
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт соняшнику з України сягнув історичного максимуму – експерти
15:56 09.09.2022 |
За оперативними даними, експорт соняшнику з України у 2021/22 маркетинговому році (МР, закінчився 31 серпня) сягнув історичного максимуму - 1,63 млн тонн.
Про це повідомляє аналітичний портал АПК-Інформ.
Зазначається, що зростання обсягів експорту соняшнику відбулось через призупинення експорту соняшникової олії та істотне скорочення переробки всередині країни.
Крім того, за даними Міністерства сільського господарства США (USDA), Україна вийшла в лідери серед експортерів соняшнику в світі в 2021/22 МР і, найімовірніше, утримається на цій позиції як мінімум ще один сезон.
За оцінками аналітиків агентства, за умови автоматичного продовження роботи зернового коридору та стабільної роботи сектору переробки, відвантаження соняшнику на зовнішні ринки в новому 2022/23 МР можуть знизитися до 1,1-1,2 млн тонн (-29% до показника 2021/22 МР), але це може стати другим за розміром обсягом експорту з України за всю історію і одним із найбільших серед країн-постачальників на світовому ринку.
«При цьому, якщо експорт глибоководними портами знову буде призупинено і обсяги відвантажень соняшникової олії з країни знову знизяться, експорт олійної (культури - ред.) в сезоні-2022/23 може сягнути 2,5 - 3 млн тонн», - підкреслюють аналітики.
Попит на український соняшник очікується на достатньо високому рівні, з огляду на погіршення прогнозів виробництва соняшнику в Європі внаслідок значної посухи.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 вересня в Україні уже зібрано 392 тис. тонн насіння соняшнику при врожайності 15,6 ц/га зі 251,4 тис. га (5% посівних площ).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
|Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
|Інфляція в Україні в серпні зросла до 1,1%, у річному вимірі - до 23,8% - Держстат
|Експорт соняшнику з України сягнув історичного максимуму – експерти
|Темпи експорту зернових відстають від минулорічних у 2 рази, – Мінагрополітики
|Новий голова Фонду держмайна хоче перетворити його на суверенний фонд
|Обсяг розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку у серпні зріс на 5,5%, кількість - на 4,6%
Бізнес
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu
|Skoda представила концепт позашляховика Vision 7S
|Nissan презентував новий X-Trail для Європи
|lifecell у тестовому режимі запустив дзвінки через Wi-Fi
|Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами
|Новий стандарт USB4 Version 2.0 удвічі підвищить швидкість передачі даних — до 80 Гбіт/с