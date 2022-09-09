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АНАЛІТИКА

Експорт соняшнику з України сягнув історичного максимуму – експерти

15:56 09.09.2022 |

Новини АПК

 

За оперативними даними, експорт соняшнику з України у 2021/22 маркетинговому році (МР, закінчився 31 серпня) сягнув історичного максимуму - 1,63 млн тонн.

Про це повідомляє аналітичний портал АПК-Інформ.

Зазначається, що зростання обсягів експорту соняшнику відбулось через призупинення експорту соняшникової олії та істотне скорочення переробки всередині країни.

Крім того, за даними Міністерства сільського господарства США (USDA), Україна вийшла в лідери серед експортерів соняшнику в світі в 2021/22 МР і, найімовірніше, утримається на цій позиції як мінімум ще один сезон.

За оцінками аналітиків агентства, за умови автоматичного продовження роботи зернового коридору та стабільної роботи сектору переробки, відвантаження соняшнику на зовнішні ринки в новому 2022/23 МР можуть знизитися до 1,1-1,2 млн тонн (-29% до показника 2021/22 МР), але це може стати другим за розміром обсягом експорту з України за всю історію і одним із найбільших серед країн-постачальників на світовому ринку.

«При цьому, якщо експорт глибоководними портами знову буде призупинено і обсяги відвантажень соняшникової олії з країни знову знизяться, експорт олійної (культури - ред.) в сезоні-2022/23 може сягнути 2,5 - 3 млн тонн», - підкреслюють аналітики.

Попит на український соняшник очікується на достатньо високому рівні, з огляду на погіршення прогнозів виробництва соняшнику в Європі внаслідок значної посухи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 вересня в Україні уже зібрано 392 тис. тонн насіння соняшнику при врожайності 15,6 ц/га зі 251,4 тис. га (5% посівних площ).
За матеріалами: Укрінформ
 

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