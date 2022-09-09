Темпи експорту зернових відстають від минулорічних у 2 рази, – Мінагрополітики

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 5,29 млн тонн зернових культур, серед яких 3,17 млн тонн кукурудзи (60% загального обсягу поставок), 1,65 млн тонн пшениці (31%) та 447 тис. тонн ячменю (8%).

Про це йдеться в даних Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, темпи експорту зернових з початку поточного МР були в 1,94 рази нижчими за показники аналогічного періоду минулого року (за 1 липня-9 вересня 2021 року експортовано 10,29 млн тонн).

При цьому, згідно з даними відомства, за з 31 серпня по 9 вересня на зовнішні ринки поставлено 1,33 млн тонн зернових культур (147,8 тис. тонн щодобово), тоді як за попередній період, 26-31 серпня - 550 тис. тонн. зернових культур (110 тис. тонн щодобово), 19-26 серпня - 430 тис. тонн зернових культур (61,4 тис. тонн щодобово), а 11-19 серпня - 770 тис. тонн (96,2 тис. тонн щодобово). Таким чином, середньодобові темпи експорту за дев'ять днів зросли на третину в порівнянні з попереднім періодом і досягли максимального значення з початку МР.

Загалом з початку 2022/2023 МР та до 9 вересня 2022 року Україна експортувала 1,65 млн тонн пшениці (у 3,6 раза менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 447 тис. тонн ячменю (у 6,7 разів менше), 0,8 тис. тонн жита (у 18 разів менше) та 15,6 тис. тонн борошна (у 1,7 раза менше). Проте темпи експорту кукурудзи перевищили минулорічні обсяги - її вивезено 3,17 млн ​​тонн, що у 2,37 раза перевищує показники 2021/2022 МР.

Усього за період 31 серпня-9 вересня на зовнішні ринки поставлено 680 тис. тонн кукурудзи, 510 тис. тонн пшениці, 137 тис. тонн ячменю, 0,3 тис. тонн жита та 3,7 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося, в 2021/2022 МР Україна експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів. На зовнішні ринки поставлено 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше за показники 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%), 70,9 тис. тонн муки (-44,1%).

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує у вересні експортувати "зерновим коридором" 3 млн тонн агропродукції тільки з портів Великої Одеси, а також поширити ініціативу на порт Миколаєва.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".