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Збір ранніх зернових завершили 14 областей України
11:48 09.09.2022 |
Станом на 9 вересня вже 14 регіонів України завершили збір зернових культур ранньої групи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що у трійці лідерів по намолоту в понад 2 млн тонн зерна залишаються Кіровоградщина, Одещина та Дінпропетровщина. Понад 1 млн тонн намолотили 11 областей.
Загалом, станом на 9 вересня в Україні зібрано 25,9 млн т (врожайність - 38,4 ц/га) зернових та зернобобових культур зі 6,73 млн га (60% посівних площ).
Вже зібрано; пшениці - 19,2 млн т при врожайності 41,0 ц/га зі 4,7 млн га (99% посівних площ), ячменю - 5,5 млн т при врожайності 34,7 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ) та гороху - 250,2 тис. т при врожайності 22,9 ц/га зі 109,3 тис. га (98% площ).
Крім цього, аграрії вже зібрали 18,4 тис. тонн (врожайність - 47,2 ц/га) зернової кукурудзи з 3,9 тис. га (0,09% посівних площ), 30,6 тис. тонн (врожайність - 14,5 ц/га) гречки з 21,2 тис. га (18% площ) та 42,2 тис. тонн (врожайність - 25,6 ц/га) проса з 16,5 тис. га (37% площ).
Триває збирання соняшнику, сої та ріпаку. Збір соняшнику проведено на площі 251,4 тис. га, (5%) намолочено 392 тис. тонн насіння при врожайності 15,6 ц/га. Площа зібраної сої становить 26,8 тис. га, (1,8%) намолочено 70,9 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га. Збирання ріпаку проведено на площі 1 млн 96 тис. га, (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,5 ц/га.
Разом з цим, розпочався сезон копання цукрових буряків. Їх вже накопано на площі 820 га, (0,5%), що становить 42,9 тис. т при врожайності 523 ц/га.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2022 році в Україні буде зібрано 65-67 млн т зерна.
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