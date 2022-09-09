Збір ранніх зернових завершили 14 областей України

Станом на 9 вересня вже 14 регіонів України завершили збір зернових культур ранньої групи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у трійці лідерів по намолоту в понад 2 млн тонн зерна залишаються Кіровоградщина, Одещина та Дінпропетровщина. Понад 1 млн тонн намолотили 11 областей.

Загалом, станом на 9 вересня в Україні зібрано 25,9 млн т (врожайність - 38,4 ц/га) зернових та зернобобових культур зі 6,73 млн га (60% посівних площ).

Вже зібрано; пшениці - 19,2 млн т при врожайності 41,0 ц/га зі 4,7 млн га (99% посівних площ), ячменю - 5,5 млн т при врожайності 34,7 ц/га зі 1,6 млн га (100% площ) та гороху - 250,2 тис. т при врожайності 22,9 ц/га зі 109,3 тис. га (98% площ).

Крім цього, аграрії вже зібрали 18,4 тис. тонн (врожайність - 47,2 ц/га) зернової кукурудзи з 3,9 тис. га (0,09% посівних площ), 30,6 тис. тонн (врожайність - 14,5 ц/га) гречки з 21,2 тис. га (18% площ) та 42,2 тис. тонн (врожайність - 25,6 ц/га) проса з 16,5 тис. га (37% площ).

Триває збирання соняшнику, сої та ріпаку. Збір соняшнику проведено на площі 251,4 тис. га, (5%) намолочено 392 тис. тонн насіння при врожайності 15,6 ц/га. Площа зібраної сої становить 26,8 тис. га, (1,8%) намолочено 70,9 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га. Збирання ріпаку проведено на площі 1 млн 96 тис. га, (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,5 ц/га.

Разом з цим, розпочався сезон копання цукрових буряків. Їх вже накопано на площі 820 га, (0,5%), що становить 42,9 тис. т при врожайності 523 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2022 році в Україні буде зібрано 65-67 млн т зерна.