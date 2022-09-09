Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок землі: скільки коштує гектар у різних областях

23:43 08.09.2022 |

Новини АПК

 

Станом на 8 вересня середня ціна за 1 га землі для ведення товарного сільгоспвиробництва в Україні становить 38 211 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині - 445 445 грн. В Івано-Франківській області середня ціна гектара становить 349 614 грн, в Одеській - 166 088 грн, у Рівненській - 162 252 грн, у Львівській - 162 252 грн.

У Житоморській області зафіксована ціна - 67 389 грн, у Закарпатській - 67 315 грн, у Чернівецькій - 62 681 грн. Найнижча ціна в Миколаївській області - 18 132 грн.

Ринок землі: скільки коштує гектар у різних областях

 

У Мінагрополітики нагадують, що середня ціна за 1 га землі станом на 1 лютого становила 40,7 тис. грн. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 тис. грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 38,2 тис. грн.

Згідно з даними міністерства, кількість правочинів за місяць далека від показників до 24 лютого, хоч і демонструє динаміку до зростання. Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні - це 4,7 тис. правочинів.

Ринок землі: скільки коштує гектар у різних областях

 

Разом з цим, впала капіталізація ринку. У грудні минулого року угод купівлі-продажу було укладено на 936 млн грн - і це найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі. Станом за серпень 2022 року, попри позитивну динаміку відновлення (у середньому угод укладають на 10 млн грн більше, ніж попереднього місяця), угод купівлі-продажу на ринку землі укладено на 74,1 млн грн. Мова йде про ті угоди, що надійшли до системи Держгеокадастру із зазначенням вартості переходу права.

Ринок землі: скільки коштує гектар у різних областях

 

Як повідомляв Укрінформ, за весь період функціонування ринку землі в Україні укладено 116 625 земельних угод на площі 271 773 га.

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6491
  0,5120
 1,42

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2963  0,34 0,85 41,2989  0,53 1,31
EUR 39,8611  0,37 0,95 41,0937  0,58 1,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес