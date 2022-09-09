Ринок землі: скільки коштує гектар у різних областях

Станом на 8 вересня середня ціна за 1 га землі для ведення товарного сільгоспвиробництва в Україні становить 38 211 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині - 445 445 грн. В Івано-Франківській області середня ціна гектара становить 349 614 грн, в Одеській - 166 088 грн, у Рівненській - 162 252 грн, у Львівській - 162 252 грн.

У Житоморській області зафіксована ціна - 67 389 грн, у Закарпатській - 67 315 грн, у Чернівецькій - 62 681 грн. Найнижча ціна в Миколаївській області - 18 132 грн.

У Мінагрополітики нагадують, що середня ціна за 1 га землі станом на 1 лютого становила 40,7 тис. грн. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 тис. грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 38,2 тис. грн.

Згідно з даними міністерства, кількість правочинів за місяць далека від показників до 24 лютого, хоч і демонструє динаміку до зростання. Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні - це 4,7 тис. правочинів.

Разом з цим, впала капіталізація ринку. У грудні минулого року угод купівлі-продажу було укладено на 936 млн грн - і це найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі. Станом за серпень 2022 року, попри позитивну динаміку відновлення (у середньому угод укладають на 10 млн грн більше, ніж попереднього місяця), угод купівлі-продажу на ринку землі укладено на 74,1 млн грн. Мова йде про ті угоди, що надійшли до системи Держгеокадастру із зазначенням вартості переходу права.

Як повідомляв Укрінформ, за весь період функціонування ринку землі в Україні укладено 116 625 земельних угод на площі 271 773 га.

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.