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Українські аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів
23:37 08.09.2022 |
Станом на 8 вересня українські аграрії за 2022 рік у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" залучили 57,17 млрд гривень кредитів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Кредитами скористались 30 996 сільськогосподарських товаровиробників.
Під посівну кампанії до 1 червня аграрії взяли кредити на суму 38,6 млрд грн. З 1 червня кредити залучили 12 314 аграріїв на загальну суму 18,62 млрд грн.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період стали:
* Київська область (3,42 млрд млн грн);
* Вінницька область (2,29 млрд грн);
* Чернігівська область (1,68 млрд грн).
Найбільші обсяги кредитів за цей час надали:
* "Ощадбанк" (5,4 млрд грн);
* "Райффайзен Банк" (3,92 млрд грн);
* "Креді Агріколь банк" (3,55 млрд грн).
"Аграрії залучають кредити в розмірі від 100 тис. до 90 млн грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9". Відсотки становлять від 0% до 9% залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва", - додали в Мінагрополітики.
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