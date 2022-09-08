Україна експортувала 44% агропродукції у країни Азії

Найбільшими імпортерами української аграрної продукції є країни Азії - 43,9% від загального обсягу експорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінінфраструктури у Фейсбуці.

«З моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу - 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку - 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше зерна з-поміж країн Африки експортовано Єгипту - 8 суден (192 тис. тонн зерна), до Судану - 3 судна (115 тис. тонн), Кенії - 1 судно (50 тис. тонн), Алжиру - 1 судно (44 тис. тонн), Сомалі - 1 судно (29 тис. тонн), Джибуті - 1 судно (23 тис. тонн) та Лівії - 1 судно (16,5 тис. тонн).

Крім того, в рамках допомоги населенню Африки, яке за даними Організації Об'єднаних Націй знаходиться на порозі гуманітарної катастрофи, вже відправлено 2 судна, зафрахтовані безпосередньо Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП). На їх борту понад 60 тис. тонн пшениці для жителів Ємену та Ефіопії.

Завдяки партнерам з ООН закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту до держав африканського континенту.

Загалом з портів України найближчим часом буде експортовано 280 тис. тонн агропродукції для боротьби з голодом. Найближче судно, яке зафрахтоване ВПП - це балкер KARIA ANGEL, який наразі проходить інспекційну перевірку у Стамбулі. Після перевірк

У Мінінфраструктури зазначають, що підписана Україною, ООН та Туреччиною Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування не передбачає жодних обмежень щодо напрямків експорту. «Разом з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем закликаємо інші держави та приватних інвесторів долучитися до закупівлі зерна для населення Африки. Разом ми зможемо суттєво збільшити обсяги постачань агропродукції та ефективно протидіяти світовому дефіциту продовольства. Зокрема, державний секретар Ентоні Блінкен уже заявив про виділення 68 млн дол на закупівлю зерна для потреб Африки», - наголосили у відомстві.

Будь-які заяви вищого політичного керівництва росії, спрямовані на обмеження експорту українського продовольства, розцінюємо як неприховане використання трагедії голоду в політичних цілях та чергові прояви цинізму, брехні та варварської сутності сучасної росії, підсумували в Мінінфраструктури України.