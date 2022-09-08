Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна щомісяця збільшує експорт збіжжя на 20–30% - Сольський

08:40 08.09.2022 |

Новини АПК

 

Україна щомісяця збільшує обсяги експорту зерна на 20-30%.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Щодня ведеться робота в цьому напрямку (вивезення збіжжя за кордон - ред.). Свідченням цього є збільшення щомісяця обсягів експорту на 20-30%", - сказав він

Міністр зазначив, що загалом, з урахуванням морського шляху, за серпень Україна експортувала майже 4,6 мільйона тонн зерна, з яких близько 3 мільйони - це не Чорне море, а автотранспорт, залізниця і Дунай. При цьому, "дуже перспективним" він назвав польський напрямок експорту збіжжя.

Сольський додав, що одним з варіантів покращення ситуації з вивезенням зерна є надання у країнах ЄС дотацій для виготовлення достатньої кількості зерновозів.

З 24 лютого росія здійснює повномасштабну агресію проти України. Від початку війни росія блокувала експорт зернових з українських портів в Чорному морі. Зерновий коридор для вивезення українського зерна організовано від початку серпня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1371
  0,1499
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4500  0,49 1,23 41,3350  0,57 1,40
EUR 39,9705  0,48 1,23 41,1309  0,62 1,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес