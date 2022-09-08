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Йоганн Вольфганг фон Гете
Україна щомісяця збільшує експорт збіжжя на 20–30% - Сольський
08:40 08.09.2022 |
Україна щомісяця збільшує обсяги експорту зерна на 20-30%.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
"Щодня ведеться робота в цьому напрямку (вивезення збіжжя за кордон - ред.). Свідченням цього є збільшення щомісяця обсягів експорту на 20-30%", - сказав він
Міністр зазначив, що загалом, з урахуванням морського шляху, за серпень Україна експортувала майже 4,6 мільйона тонн зерна, з яких близько 3 мільйони - це не Чорне море, а автотранспорт, залізниця і Дунай. При цьому, "дуже перспективним" він назвав польський напрямок експорту збіжжя.
Сольський додав, що одним з варіантів покращення ситуації з вивезенням зерна є надання у країнах ЄС дотацій для виготовлення достатньої кількості зерновозів.
З 24 лютого росія здійснює повномасштабну агресію проти України. Від початку війни росія блокувала експорт зернових з українських портів в Чорному морі. Зерновий коридор для вивезення українського зерна організовано від початку серпня.
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