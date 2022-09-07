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АНАЛІТИКА

Україна та Польща домовились про будівництво транскордонного трубопроводу для експорту олії

 

Україна та Польща підписали Меморандум щодо щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, яким українська олія транспортуватиметься до порту міста Гданськ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Чотиристоронню угоду підписали Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Міністерство сільського господарства та розвитку села Республіки Польща, а також Міністерство інфраструктури Республіки Польща.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу та двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної с/г продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", - зазначив міністр аграрної політики Микола Сольський.

У відомстві додали, що до війни українська олія експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно-Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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