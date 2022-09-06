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Рада гармонізувала з ЄС порядок правової охорони географічних зазначень для продукції АПК

17:23 06.09.2022 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5616, що синхронізує з нормами Європейського Союзу українське законодавство у сфері правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів.

Відповідне рішення на засіданні у вівторок підтримали 288 народних депутатів за мінімально необхідних 226, написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у "телеграм-каналі".

"Метою законопроєкту є забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції щодо узгодження вимог чинного законодавства України про охорону прав на географічні зазначення із правом ЄС щодо дотримання правил захисту географічних зазначень для с/г продукції та продуктів харчування", - написав Мельничук.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, він пропонує запровадити поняття традиційної гарантованої особливості продуктів АПК, умов надання їм правової охорони, поняття та процедури застосування до них особливих показників якості.

Проєкт закону уточнює умови надання правової охорони географічному зазначенню для продукції АПК та визначає коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та інших документів для такої продукції.

Законопроєкт №5616 також встановлює порядок узгодження специфікацій та інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для продукції АПК із традиційними гарантованими споживчими особливостями.

"Реалізація закону чинитиме позитивний вплив на ринкове середовище, розвиток регіонів, екологію та навколишнє середовище, підвищення добробуту територіальних громад, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави", - зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомлялося, документ було зареєстровано у парламенті 4 червня та прийнято за основу 1 липня голосами 297 народних депутатів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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