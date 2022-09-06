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АНАЛІТИКА

Сівба озимих зернових стартувала у семи областях України

14:11 06.09.2022 |

Новини АПК

 

У семи областях України вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"В Україні розпочалася сівба озимих сільськогосподарських культур. 7 регіонів України вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі посіяно 7,64 тис. га зернових, зокрема: 5,17 тис. га пшениці, 2 тис. га ячменю та 0,47 тис. га жита. Найбільше посіяли на Чернігівщині - на площі 3,40 тис. га. Також у трійці лідерів - Вінницька область із 1,9 тис. га та Львівська - 1,10 тис. га.

Водночас, сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 686 тис. га. Найбільше на Дніпропетровщині - 87,9 тис. га, Одещині - 72 тис. га, Тернопільщині - 63,7 тис. га, Вінниччині - 58,2 тис. га та Кіровоградщині - 55,9 тис. га.

Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської областей та Буковини завершили сівбу озимого ріпаку.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, українські аграрії у 2022 році посіють на 30-60% менше озимих зернових культур.
 

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