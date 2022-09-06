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АНАЛІТИКА

Експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень, - УКАБ

12:12 06.09.2022 |

Новини АПК

 

Експорт української молочної продукції вийшов на довоєнний рівень.

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), повідомляють Українськi Новини.

"Молочна галузь України у 2022 році показує неймовірні результати своєї роботи на зовнішніх ринках: маючи величезні проблеми з логістикою за вісім місяців експорт молочної продукції досяг минулорічного рівня та становить 59,4 тис. тонн. За серпень торгівля молочною продукцією за кордон становила 12,7 тис. тонн, що в 2 рази більше, ніж в 2021 році. Цей місячний показник об'єму торгівлі - є найбільшим за весь 2022 рік", - йдеться в повідомленні.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, в літній період часу торгівля вітчизняними молочними продуктами стрімко активізувалась, зокрема сумарно за червень-серпень було експортовано 31,5 тис. тонн, що становить 52% фактичного експорту за перші вісім місяців 2022 року, а також на 40% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

В серпні Україною було експортовано: молоко та вершки не згущені - 3 578 тонн, (в 3 рази більше, ніж в червні); молоко та вершки згущені - 3 263 тонн, (в 2 рази більше); маслянка - 273 тонн, (на 50% менше); молочна сироватка - 2 525 тонн, (на 72% більше); масло вершкове - 2 136 тонн, (в 3,5 рази більше); сири всіх видів - 1 008 тонн, (на 62% більше).

Згідно з повідомленням, найбільшими імпортерами української продукції є: Молдова - 4,4 тис. тонн, Польща - 2,4 тис. тонн, Китай - 900 тонн.

Водночас, імпорт молокопродуктів поступово скорочується, так за 8 місяців було імпортовано 42,3 тис. тон, що на 37% менше, ніж торік.

За серпень ввезено в Україну 5 тис. тонн молочних продуктів, найбільше за об'ємами поставок - сирів всіх видів (3,1 тис. тонн).

Як повідомляли Українськi Новини, у червні порівняно із травнем експорт української молочної продукції збільшився на 32% до 9,3 тис. тонн.

У 2021 році порівняно з 2020 роком виробництво молока зменшилось на 5,9%, або на 544,5 тис. тонн, до 8 719,1 тис. тонн.
За матеріалами: Українські Новини
 

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