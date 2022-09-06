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Понад 2 млн тонн с/г продукції експортовано з України у рамках Чорноморської «зернової ініціативи» - ООН
12:07 06.09.2022 |
Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив шести суднам вийти у вівторок із українських портів у рамках Чорноморської "зернової ініціативи", повідомляє ООН.
"СКЦ санкціонував вихід шести суден, які перевозять загалом 87 442 тонни зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської "зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
В ООН уточнили, що судна Irmgard (27,5 тис. тонн пшениці та 7 179 тонн кукурудзи) та New Levant (26,5 тис. тонн пшениці) попрямують до Туреччини, а судно Queen Sara (11 тис. тонн кукурудзи) - до Єгипта. Судно Vitis доставить до Італії 5,8 тис. тонн олії. Судно Ocmis Adventure вирушить до Греції з 4862 тонни кукурудзи, а судно Oris Princess - до Ізраїлю з 4510 тонн соняшникового шроту.
"Станом на 5 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 125 530 тонн. Загалом на сьогодні дозволено рух 197 суден - 107, які прибувають в українські порти і 90 - виходять з них", - наголошується у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що понад 1,5 млн тонн українського продовольства було експортовано в серпні в рамках Чорноморської "зернової ініціативи".
У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів - "Чорноморська", Одеси та "Південного".
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