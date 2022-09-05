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Із одеських портів вийшли ще три судна з українським зерном
13:43 05.09.2022 |
Уранці 5 вересня з портів Великої Одеси в межах "зернової ініціативи" вийшли ще три судна, завантажені українською агропродукцією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twitter.
"У межах відвантаження зерна: завершивши підготовку в українських портах, станом на ранок з портів вийшли ще три судна", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, днем раніше із портів Великої Одеси вийшов найбільший з початку "зернової ініціативи" караван суден. Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" - 5, а з порту "Одеси" - 2. Загалом 13 кораблів.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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