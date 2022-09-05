З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден

З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушили 13 суден, які перевозять 282,5 тис. тонн української агропродукції. Це найбільший караван кораблів з початку реалізації «зернової ініціативи».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Міністерства інфраструктури.

«З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушили 13 суден - це найбільший караван суден з початку реалізації «зернової ініціативи». Зокрема, з порту «Південний» відправились 6 суден, «Чорноморська» - 5, а з порту «Одеси» - 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів до пунктів призначення у 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.

Як повідомлялося, у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії 22 липня було підписано угоди, за якими три українські порти було розблоковано для перевезення зерна, призначеного на експорт.