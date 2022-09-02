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«Зерновий коридор»: з портів Одещини вийшли ще шість суден
17:38 02.09.2022 |
2 вересня з портів Одещини вийшли «зерновим коридором» ще шість суден з українською агропродукцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Міноборони Туреччини.
«Станом на сьогодні, 2 вересня, з українських портів вийшли ще шість суден», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі.
Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Мінінфраструктури, станом на 1 вересня понад 1,72 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі.
Загалом з 1 серпня з розблокованих портів вийшли 74 судна, порти призначення яких розташовані у 18 країнах.
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