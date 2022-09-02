«Зерновий коридор»: з портів Одещини вийшли ще шість суден

2 вересня з портів Одещини вийшли «зерновим коридором» ще шість суден з українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Міноборони Туреччини.

«Станом на сьогодні, 2 вересня, з українських портів вийшли ще шість суден», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Мінінфраструктури, станом на 1 вересня понад 1,72 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі.

Загалом з 1 серпня з розблокованих портів вийшли 74 судна, порти призначення яких розташовані у 18 країнах.