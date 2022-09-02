Світові ціни на продовольство знижуються п'ятий місяць поспіль, у серпні - на 1,9% - ФАО

Світові ціни на продовольство у серпні порівняно з липнем знизилися на 1,9%. Ціни знижуються п'ятий місяць поспіль після історичного максимуму, зафіксованого у березні.

Як повідомляє ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН), індекс продовольчих цін у серпні становив 138 пунктів, що на 1,9% нижче за липневий рівень. Але він залишається на 7,9% вищим за показник серпня минулого року.

Індекс цін на зернові в серпні порівняно з липнем опустився на 1,4%, але залишився на 11,4% вище за рівень серпня 2021 року. У серпні міжнародні ціни на пшеницю впали на 5,1%. Цей показник знижується третій місяць поспіль, що зумовлено поліпшенням прогнозів на врожай, особливо в Канаді, США та РФ. Водночас ціни на пшеницю на 10,6% вищі за показники серпня минулого року.

Світові ціни на кукурудзу в серпні підвищилися на 1,5%, що значною мірою обумовлено зниженням видів на врожай у ЄС та США через спекотні та сухі умови, при цьому відновлення експорту з України не дозволило цінам зрости ще вище, йдеться у звіті.

Індекс цін на рослинні олії в серпні порівняно з липнем зменшився на 3,3%, але залишається вищим за рівень минулого року. Падіння було зумовлене зниженням світових цін на пальмову, соняшникову та рапсову олії. Котирування соєвої олії підвищилися.

Індекс цін на молочну продукцію у серпні порівняно з липнем опустився на 2%. Зниження триває другий місяць поспіль, проте ціни поки що на 23,5% вищі, ніж у відповідному періоді минулого року.

Індекс цін на м'ясо в серпні знизився на 1,5%, але він поки що на 8,2% вищий за показник серпня минулого року. "У серпні міжнародні котирування м'яса птиці різко знизилися, що пов'язано зі скороченням закупівель провідними імпортерами на тлі вищої експортної пропозиції. Зниження світових цін на яловичину пояснюється як слабким внутрішнім попитом у деяких провідних країнах-експортерах, що призвело до збільшення експортної пропозиції з їхнього боку. При цьому котирування свинини зросли у зв'язку з низькою пропозицією готових до забою свиней, тоді як помірне підвищення цін на баранину зумовлене збільшенням імпортного попиту з боку деяких європейських країн, що дозволило компенсувати скорочення закупівель Китаєм", - йдеться у огляді.

Індекс цін на цукор у серпні знизився на 2,1%. Цей індекс опускається четвертий місяць поспіль і досяг найнижчого значення з липня 2021 року. Це зумовлено підвищенням граничного обсягу експорту цукру з Індії та зменшенням цін на етанол у Бразилії, що дає підстави вважати, що обсяг цукрової тростини, яка спрямовується для виробництва цукру, також зросте, зазначають експерти ФАО.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін п'яти основних продовольчих товарних груп.

