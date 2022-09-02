Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки видали аграріям кредитів на 56,7 млрд гривень, - Мінагрополітики

11:20 02.09.2022 |

Новини АПК

 

З початку 2022 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 30 396 сільгоспвиробника залучили кредитів на суму 56,722 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Вказується, що з 1 червня по сьогодні українські банки виділили 12 314 аграріям кредитів на 18,171 млрд гривень.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (2,862 млрд грн), Вінницька (2,84 млрд грн), Чернігівська (1,67 млрд грн), Хмельницька (1,207 млрд грн), Кіровоградська (1,116 млрд грн), Сумська (1,102 млрд грн) області.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: Ощадбанк (4,814 млрд гривень), Райффайзен Банк (3,921 млрд гривень), Креді Агріколь банк (3,375 млрд гривень), Приватбанк (2,278 млрд гривень), банк "ПУМБ" (1,291 млрд гривень), Укргазбанк (1,056 млрд гривень).

Як повідомляли Українськi Новини, банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5832
  0,0128
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7328  0,09 0,23 40,5434  0,09 0,21
EUR 39,5769  0,17 0,44 40,6172  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес