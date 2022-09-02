Банки видали аграріям кредитів на 56,7 млрд гривень, - Мінагрополітики

З початку 2022 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 30 396 сільгоспвиробника залучили кредитів на суму 56,722 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Вказується, що з 1 червня по сьогодні українські банки виділили 12 314 аграріям кредитів на 18,171 млрд гривень.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (2,862 млрд грн), Вінницька (2,84 млрд грн), Чернігівська (1,67 млрд грн), Хмельницька (1,207 млрд грн), Кіровоградська (1,116 млрд грн), Сумська (1,102 млрд грн) області.

Найбільші обсяги кредитів за цей час надали: Ощадбанк (4,814 млрд гривень), Райффайзен Банк (3,921 млрд гривень), Креді Агріколь банк (3,375 млрд гривень), Приватбанк (2,278 млрд гривень), банк "ПУМБ" (1,291 млрд гривень), Укргазбанк (1,056 млрд гривень).

Як повідомляли Українськi Новини, банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.